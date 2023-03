Tραγωδία στη Σαουδική Αραβία: 20 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο που μετέφερε προσκυνητές - ΒΙΝΤΕΟ

«Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, ο αριθμός των νεκρών στο δυστύχημα έφθασε τους 20, και ο συνολικός αριθμός των τραυματιών είναι περίπου 30», μετέδωσε το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Ιχμπαρίγια.

Τα θύματα ήταν «διαφόρων εθνικοτήτων», κατά την ίδια πηγή, που δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Αλ Ιχμπαρίγια μετέδωσε πλάνα στα οποία εικονίζεται ρεπόρτερ του μπροστά στο απανθρακωμένο κουφάρι του λεωφορείου.

At least 20 Umrah pilgrims were killed and 29 injured in a horrific bus crash southwest of Saudi Arabia, local media reported. pic.twitter.com/RdjaABNfac