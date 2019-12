Τραγωδία στη Χαβάη με συντριβή ελικοπτέρου - Ανασύρθηκαν οι σοροί 6 επιβατών

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters - BΙΝΤΕΟ: Dailymail

Το ελικόπτερο που διαχειριζόταν το τουριστικό πρακτορείο Safari, είχε καθυστερήσει να επιστρέψει την Πέμπτη από μια περιήγηση στην ακτή Να Πάλι. Η ακτή είναι μεταξύ των πλέον δημοφιλών προορισμών στο Καουάι, με τους τουρίστες να την επισκέπτονται με εναέρια και πλωτά μέσα. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου βρέθηκαν στην περιοχή του εθνικού δρυμού Κόκε, κοντά στο Φαράγγι Γουάιμεα, στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού.

Σύμφωνα με το δηλωτικό της πτήσης, στο ελικόπτερο επέβαιναν έξι άτομα, εκ των οποίων δύο παιδιά, και ένας πιλότος, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της κομητείας του Καουάι, ο Σόλομον Κανόχο.

