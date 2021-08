Βρετανία: Συναγερμός στο Πλίμουθ μετά από πυροβολισμούς – Πληροφορίες για πολλά θύματα

Από την αστυνομία γίνεται λόγος για απώλειες, ενώ αρκετοί είναι οι πολίτες που έχουν τραυματιστεί, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα «σοβαρό περιστατικό».

More footage from Plymouth as police arrive on the scene to what appears to be a dead body lying on the pavement.

Επιπλέον, ο βουλευτής Τζόνι Μέρσερ, ανέφερε πως «το περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατία, ούτε ο ύποπτος έχει τραπεί σε φυγή στο Πλίμουθ».

Όπως μετέδωσε το BBC, επικαλούμενο την αστυνομία, επιβεβαιώνεται πως υπάρχουν θύματα, ενώ η Telegraph αναφέρει πως ο δράστης είναι νεκρός.

Την ίδια ώρα, το SKy News ανέφερε εξίσου σε ρεπορτάζ ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατία και θεωρείται ότι το επεισόδιο έχει τεθεί υπό έλεγχο. Οι κάτοικοι καλούνται να μείνουν στο σπίτι τους και να ακολουθούν τις συμβουλές της αστυνομίας.

Η υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ έγραψε στο Twitter: «Το περιστατικό στο Πλίμουθ είναι σοκαριστικό και οι σκέψεις μου είναι με τους πληγέντες.

The incident in Plymouth is shocking and my thoughts are with those affected.

I have spoken to the Chief Constable and offered my full support.

I urge everyone to remain calm, follow police advice and allow our emergency services to get on with their jobs.