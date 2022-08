Τραγωδία στην Αρμενία: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 45 τραυματίες από εκρήξεις σε αποθήκη πυροτεχνημάτων εμπορικού κέντρου

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονταν ένας πυκνός γκρίζος καπνός πάνω από ένα κτίριο, μετά από μία έκρηξη που έκανε τον κόσμο να τρέξει από το σημείο.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη προκειμένου να καταστείλουν την φωτιά, καθώς τα πυροτεχνήματα συνεχίζουν να προκαλούν εκρήξεις.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλέστηκε δηλώσεις του επικεφαλής του υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών.

