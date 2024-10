Τραγωδία στην Αυστραλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φράχτη σχολείου – Ένας μαθητής νεκρός

Ειδικότερα, η 40χρονη οδηγός είχε μόλις παραλάβει το παιδί της και επιχείρησε να κάνει αναστροφή στο δρόμο έξω από το σχολείο, σύμφωνα με τις Αρχές. Η πορεία του οχήματος κατέληξε μέσα στον προαύλιο χώρο του σχολείου, όπου πέντε παιδιά κάθονταν σε ένα τραπέζι.Τα αίτια του περιστατικού χαρακτηρίστηκαν από τον επιθεωρητή της αστυνομίας ως «τραγικό ατύχημα».

Multiple children at an inner Melbourne school have been hit by a car that crashed through a fence. https://t.co/k8Q8gJOYqf#7NEWSpic.twitter.com/i1HrERRbR7