Τραγωδία στην Αυστραλία: Δύο παιδιά νεκρά σε δυστύχημα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής - Αρκετά άλλα τραυματίστηκαν σοβαρά

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και αρκετά άλλα τραυματίστηκαν σοβαρά καθώς έπεσαν από ύψος δέκα μέτρων αφού ο ισχυρός άνεμος παρέσυρε πλαστικό φουσκωτό «κάστρο» σε πρωτοβάθμιο σχολείο στην πολιτεία της Τασμανίας, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, με την υποστήριξη αρκετών ελικοπτέρων, είχαν σπεύσει στον τόπο της τραγωδίας γύρω στις 10:00 (τοπική ώρα· στη 01:00 ώρα Ελλάδας) στο σχολείο Χίλκρεστ, στο Ντέβονπορτ, την τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας.

Δεν δόθηκαν άλλες πληροφορίες για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους. Σύμφωνα με αυστραλιανά ΜΜΕ, στο εκπαιδευτικό ίδρυμα βρισκόταν σε εξέλιξη γιορτή για το τέλος της σχολικής χρονιάς όταν έγινε το τραγικό δυστύχημα.

Ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Σκοτ Μόρισον, χαρακτήρισε «σπαρακτικό» το δυστύχημα. «Μικρά παιδιά είχαν πάει να διασκεδάσουν, μαζί με τις οικογένειές τους, και αντί γι’ αυτό είχαμε μια τόσο φρικιαστική τραγωδία αυτή την περίοδο του χρόνου. Σου ραγίζει την καρδιά», δήλωσε.

Awful scene at Tasmania’s Hillcrest Primary School. Multiple students seriously injured after a jumping castle flipped in a gust of wind @abcnewspic.twitter.com/OTsRUzmDym — Monte Bovill (@MonteBovill) December 16, 2021

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ - ΦΩΤΟ EPA/GRANT WELLS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT