Τραγωδία στην Αυστραλία: Λευκός καρχαρίας κατασπάραξε σέρφερ

«Η αστυνομία και τα σωστικά συνεργεία ερευνούν τα νερά κοντά στον κόλπο Streaky Bay για το πτώμα ενός άνδρα, που πιστεύεται ότι είναι θύμα θανατηφόρας επίθεσης καρχαρία», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Περίπου στις 10:20 το πρωί της Τρίτης, 31 Οκτωβρίου, ο 55χρονος άνδρας έκανε σέρφινγκ κοντά στην παραλία Granites Beach, νότια του Streaky Bay στη χερσόνησο Eyre, όταν μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν έναν καρχαρία να του επιτίθεται, μεταδίδει η Guardian.

HAPPENING NOW: A major sand, air and sea search is underway on the state’s west coast after a young surfer was mauled in a shark attack off Granite Rock at Westall, south of Streaky Bay. The latest in 7NEWS Adelaide at 6pm | https://t.co/ZayjP2JYZK#7NEWSpic.twitter.com/P0JUZv0XOS