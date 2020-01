Τραγωδία στην Αυστραλία: Συνετρίβη πυροσβεστικό αεροσκάφος, τρεις νεκροί

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP - Βίντεο: Bloomberg

Κατά τον ίδιο, το αεροσκάφος έπεσε με σφοδρότητα στο έδαφος και κατά τις πρώτες πληροφορίες «εξερράγη».

Πυροσβέστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την κατάσβεση πολλών πυρκαγιών στην περιοχή, υπό ακραίες συνθήκες, με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους.

Μεγάλο μέρος της Αυστραλίας τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού σήμερα λόγω της επανόδου του καύσωνα, έπειτα από αρκετές ημέρες βροχοπτώσεων που προσέφεραν μια ανάπαυλα στα στελέχη της πυροσβεστικής.

Κατά τόπους επικρατούν θερμοκρασίες 40° Κελσίου και πνέουν άνεμοι ταχύτητας ως και 90 χιλιομέτρων την ώρα, συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών.

Από τον Σεπτέμβριο, οι χωρίς προηγούμενο πυρκαγιές στην Αυστραλία έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 32 ανθρώπους κι έχουν μετατρέψει σε στάχτες πάνω από 2.000 κατοικίες, τεράστιες δασικές εκτάσεις και περιοχές με χαμηλή βλάστηση.

“Today we’ve seen tragic consequences where 3 people have lost their lives.”

Australia’s NSW Premier @GladysB and @NSWRFS confirm a C-130 Hercules aerial tanker crashed while battling #bushfires in New South Wales. More @business: https://t.co/EbvxkyIwlO#AustraliaFirespic.twitter.com/fRKZ9zI6xQ