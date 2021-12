Τραγωδία στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 27 νεκροί από φωτιά σε ψυχιατρική κλινική - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters-Xinhua, ΦΩΤΟ: EPA/JIJI PRESS

«Είκοσι επτά άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση καρδιοπνευμονικής ανακοπής», είπε νωρίτερα εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, χρησιμοποιώντας την ορολογία των ιαπωνικών αρχών όταν αναφέρονται σε θανάτους που ακόμη δεν έχουν διαπιστωθεί επίσημα, από ιατρό ή ιατροδικαστικό. Ένα 28ο θύμα ανασύρθηκε τραυματισμένο.

Μέχρι στιγμής έχουν διαπιστωθεί επίσημα σε νοσοκομεία τρεις θάνατοι, σύμφωνα με το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο MBS.

Η φωτιά εκδηλώθηκε «στις 10:18 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 03:18 ώρα Ελλάδας) στον τέταρτο όροφο οκταώροφου κτιρίου» όπου έχουν γραφεία και καταστήματα επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής. Διευκρίνισε πως η πυρκαγιά μπόρεσε να κατασβεστεί μέσα σε μισή ώρα αφού έφθασαν δυνάμεις της επιτόπου.

Η κλινική είχε ανοίξει λίγη ώρα νωρίτερα, στις 10:00 (03:00).

Ιαπωνικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα στα οποία εικονίζονται δεκάδες πυροσβέστες επί τω έργω, στο εσωτερικό και μπροστά στο στενό κτίριο, ο κατεστραμμένος όροφος του οποίου διακρίνεται από το εξωτερικό, καθώς τα παράθυρά του είναι σπασμένα και μαυρισμένα από τον καπνό που συνεχίζει να υψώνεται από αυτόν κι από την οροφή.

