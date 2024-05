Τραγωδία στην Ινδία: Ξέσπασε φωτιά σε λούνα παρκ - Τουλάχιστον 24 νεκροί, ανάμεσα του και αρκετά παιδιά - ΒΙΝΤΕΟ

Περισσότερα από 300 άτομα βρίσκονταν στον χώρο διώροφης κατασκευής όταν ξέσπασε η φωτιά είπε σε δημοσιογράφους ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής του Ραζκότ.

Επικεντρωνόμαστε στις επιχειρήσεις διάσωσης και να σώσουμε ζωές. Θα διασφαλίσουμε ότι θα τιμωρηθούν αυστηρά εκείνοι που ευθύνονται για αυτό το περιστατικό», δήλωσε η δήμαρχος Ναγιάνα Πεχνταντίγια.

Τηλεοπτικές εικόνες έδειξαν μια τεράστια φωτιά να τυλίγει τον χώρο που παιχνιδιού και πυκνά σύννεφα καπνού στον ουρανό. Ολόκληρη η υποδομή καταστράφηκε από τις φλόγες.

