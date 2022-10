Τραγωδία στην Ινδία: Στους 130 οι νεκροί από την κατάρρευση κρεμαστής γέφυρας - Συγκλονιστές ΕΙΚΟΝΕΣ

«Ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται μέχρι τώρα σε 130 νεκρούς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ραχούλ Τριπάθι, αξιωματικός της αστυνομίας στη Μόρμπι, όπου εκτυλίχθηκε η καταστροφή, προσθέτοντας πως άλλοι περίπου 15 άνθρωποι έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία.

Από την πλευρά του, ο ΝΚ Ματσχάρ, τοπικός αξιωματούχος, μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι οι νεκροί έχουν «αυξηθεί στους 132».

??#UPDATE: The death toll of the pedestrian Cable bridge that broke up and had collapsed in the river in #Morbi, #Gujarat region in #India, has risen to at least 117 people, around 12-25 other people are still missing pic.twitter.com/VB2gVih0q1