Τραγωδία στην Ινδία: Τρία παιδιά και τρεις ενήλικες αποκεφαλίστηκαν από σχοινί χαρταετού κατά τη διάρκεια φεστιβάλ

Τρία παιδιά περιλαμβάνονται στη λίστα των θυμάτων. Πρόκειται για δύο κορίτσια ηλικίας 2 και 3 ετών καθώς και για ένα επτάχρονο αγόρι. Πράλληλα, σχεδόν 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης από κοψίματα, ενώ πετούσαν χαρταετούς, σύμφωνα με την DailyMail.

Six people, including three children, have died after having their throats slit by 'sharp' kite strings at festival in India https://t.co/eXVxYUP5e8