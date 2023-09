Τραγωδία στην Ιορδανία: Καλεσμένος πυροβολούσε για να γιορτάσει και σκότωσε τον γαμπρό πριν από τον γάμο

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο 20χρονος Χαμζά Σατάμ Χαμέντ αλ Φανάτσα, όπως ονομαζόταν ο υποψήφιος γαμπρός, υπέκυψε στα τραύματα του, λίγη ώρα μετά από τον μοιραίο πυροβολισμό.

Ο άνδρας που τον πυροβόλησε συνελήφθη και το όπλο του κατασχέθηκε.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

Just In: Always watch the people with the guns when at a Wedding.

