Τραγωδία στην Ιταλία από την κακοκαιρία: Δέντρο καταπλάκωσε 16χρονη ενώ κοιμόταν στη σκηνή της

«Το κύριο θέμα είναι η ανάγκη παρεμβάσεων για την ενίσχυση των συνθηκών ασφαλείας σε όλες τις περιοχές της χώρας. Χρειάζονται μεγάλα ποσά και συχνά δεν υπάρχει άμεση θετική επίπτωση στην κοινή γνώμη. Όταν αποφεύγεται μια τραγωδία από φυσική καταστροφή, δεν το μαθαίνει κανείς», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

07/25/2023 Milan, Italy

Bad weather in Milan, streets flooded and overgrown with trees: city paralyzed, all roads closed City in chaos after the night storm. Dozens of closed roads Damage in Milan A city in chaos. On Tuesday morning Milan woke up paralyzed by the storm that hit… pic.twitter.com/X4KG0j9n2T