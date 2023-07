Τραγωδία στην Κίνα από κατάρρευση οροφής σχολικού γυμναστηρίου: Τουλάχιστον 11 νεκροί - Τα περισσότερα θύματα εκτιμάται πως ήταν μαθήτριες - ΒΙΝΤΕΟ

Η οροφή κατέρρευσε χθες Κυριακή λίγο πριν από τις 15:00 [σ.σ. τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας] στην Τσιτσιχάρ, στην επαρχία Χαϊλονγκτζιάνγκ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η Τσιτσιχάρ, περίπου χίλια χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Πεκίνου, βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη Μογγολία και τη ρωσική Άπω Ανατολή.

«Συνολικά, 11 άνθρωποι είναι νεκροί στο δυστύχημα και διενεργείται έρευνα», ανέφερε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Στο εσωτερικό βρίσκονταν 19 άνθρωποι, εκ των οποίων 4 πρόλαβαν να διαφύγουν, ενώ άλλοι 4, που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια, επέζησαν, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Ημερησία της Χαϊλονγκτζιάνγκ.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από το CCTV εικονίζουν τη στέγη του γυμναστηρίου να έχει καταρρεύσει εντελώς και σωστικά συνεργεία να ψάχνουν στα συντρίμμια.

Eight people had been pulled out as of 5:30 p.m. Sunday after the ceiling structure of a school gymnasium collapsed and trapped over ten people in Qiqihar City, northeast China's Heilongjiang Province. #GLOBALinkpic.twitter.com/RhbeaEHey0