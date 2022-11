Τραγωδία στην Κίνα από πυρκαγιά σε εργοστάσιο: 36 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους - ΒΙΝΤΕΟ

Η πυρκαγιά ξέσπασε «το απόγευμα της Δευτέρας σε εργοστάσιο της πόλης Ανγιάνγκ, στην κεντρική επαρχία Χενάν», διευκρίνισε το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Εκδηλώθηκε σε εγκατάσταση της μικρής ιδιωτικής εταιρείας Kaixinda Trading, στη λεγόμενη «ζώνη της τεχνολογίας» της Ανγιάνγκ. Η πυροσβεστική ανέπτυξε 63 οχήματα στην εγκατάσταση, σύμφωνα με κινεζικά ΜΜΕ. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 20:00 (τοπική ώρα· στις 14:00 ώρα Ελλάδας) προτού κατορθωθεί να κατασβεστεί πλήρως στις 23:00 (17:00), μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

