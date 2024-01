Τραγωδία στην Κίνα: Τουλάχιστον 39 νεκροί από πυρκαγιά στην επαρχία Τζιανγκσί

Μετά το τελευταίο αυτό περιστατικό, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε να καταβληθούν προσπάθειες για να μειωθούν τα δυστυχήματα και να προστατευθεί η ασφάλεια των πολιτών, σύμφωνα με το δίκτυο Xinhua News.

Το περιστατικό συνέβη μόλις πέντε ημέρες ύστερα από πυρκαγιά σε σχολείο στην επαρχία Χενάν, στην κεντρική Κίνα, όπου 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

#UPDATE The death toll from a building fire in the city of Xinyu in East China's Jiangxi province on Wednesday afternoon rose to 39. https://t.co/FTWO4mjZjH