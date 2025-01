Τραγωδία στην Ουάσινγκτον: Η στιγμή της σύγκρουσης αεροπλάνου με στρατιωτικό ελικόπτερο - Αναφορές για 18 νεκρούς

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 64 άνθρωποι —60 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος—, ενώ το ελικόπτερο είχε τριμελές πλήρωμα, ανακοίνωσαν η American Airlines και πηγές προσκείμενες στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις νωρίτερα.

Τρεις στρατιωτικοί επέβαιναν στο Sikorsky H-60 Black Hawk με το οποίο συγκρούστηκε το αεροσκάφος με 64 επιβαίνοντες, δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Ο αξιωματούχος είπε πως δεν είναι ακόμη σαφής η τύχη τους, διευκρινίζοντας πως δεν επέβαινε κάποιος ανώτερος αξιωματικός στο ελικόπτερο. Άλλος αξιωματούχος διευκρίνισε πως το ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού είχε τη βάση του σε στρατόπεδο στη Βιρτζίνια.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN μεταδίδει επικαλούμενο μια εκπρόσωπο της τοπικής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων ότι το Μπλακ Χοκ εκτελούσε «εκπαιδευτική» πτήση όταν συγκρούστηκε με το αεροπλάνο της γραμμής.

Συγκλονίζουν τα βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης:

?? #BREAKING: New angle of the American Airlines plane vs. Blackhawk crash in DC

The Blackhawk sees to be almost TOTALLY dark. pic.twitter.com/C6AXBSeXjZ