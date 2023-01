Τραγωδία στην Ουκρανία με συντριβή ελικοπτέρου κοντά σε νηπιαγωγείο - Νεκρός ο υπουργός Εσωτερικών

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τη λύπη του για την "τρομερή τραγωδία" και "τον ανείπωτο πόνο" του για τη συντριβή σήμερα ελικοπτέρου κοντά στο Κίεβο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 15 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά και ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας.

"Σήμερα μια τρομερή τραγωδία σημειώθηκε στην Μπρόβαρι", μεγάλη πόλη που βρίσκεται στα ανατολικά προάστια του Κιέβου, σημείωσε ο Ζελένσκι σε μήνυμά του στο Telegram.

"Ο πόνος είναι ανείπωτος. Το ελικόπτερο κατέπεσε στους χώρους νηπιαγωγείου", πρόσθεσε.

