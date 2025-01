Τουρκία: Eθνικό πένθος για την τραγωδία σε χιονοδρομικό κέντρο

Συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου.

Τουλάχιστον 66 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που κατέκαψε ένα δημοφιλές χιονοδρομικό θέρετρο στην Τουρκία, με αποτέλεσμα κάποιοι να πηδούν από τα παράθυρα προκειμένου να σωθούν.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 3:30 π.μ. (τοπική ώρα) στον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου, το οποίο διαθέτει 161 δωμάτια, σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας Μπόλου. Η δύσβατη τοποθεσία του ξενοδοχείου, το οποίο βρίσκεται σε γκρεμό, δυσκόλεψε το έργο των πυροσβεστών.

Οι πρώτες προσπάθειες κατάσβεσης ξεκίνησαν στις 4:15 π.μ., ενώ η επιχείρηση διήρκεσε 10 ώρες χωρίς να καταφέρει να αποτρέψει την τραγωδία, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

A fire that tore through an upscale hotel at a popular ski resort in northern Turkey early Tuesday killed at least 66 people and injured dozens of others, Turkish authorities said.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κήρυξε εθνικό πένθος λόγω της τραγωδίας, διαμηνύοντας πως «όσοι προκάλεσαν μια τέτοια καταστροφή θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου».

«Βιώνουμε βαθιά θλίψη. Δυστυχώς, χάσαμε 66 ζωές από τη φωτιά στο ξενοδοχείο» δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικάγια, μετά την αυτοψία στο σημείο.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας, Κεμάλ Μεμίσογλου, ανέφερε πως ένας από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ 17 άτομα έλαβαν εξιτήριο από τα νοσοκομεία.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Βίντεο από κινητά τηλέφωνα κατέγραψαν συγκλονιστικές σκηνές, με επισκέπτες να έχουν δέσει σεντόνια για να κατέβουν από τα παράθυρα, ενώ άλλοι φώναζαν για βοήθεια. Δύο από τα θύματα σκοτώθηκαν αφού πήδηξαν από το κτίριο υπό καθεστώς πανικού, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης.

Ο Μπαρίς Σαλγκούρ, υπάλληλος σε γειτονικό ξενοδοχείο, περιέγραψε πως άκουσε φωνές και βοήθησε στη διάσωση ανθρώπων. «Είδα ανθρώπους να φωνάζουν από τα παράθυρα. Πριν φτάσει η πυροσβεστική, δύο γυναίκες πήδηξαν από τους επάνω ορόφους» είπε.

Fire at Ski Resort Hotel in Turkey Kills at Least 10 A devastating fire erupted at a hotel in the Kartalkaya ski resort in Bolu, northwestern Turkey, early Tuesday morning, January 21, 2025. The blaze claimed at least 10 lives and injured 32 others, as confirmed by…

Ο δάσκαλος σκι, Νετζμί Κεπτσετουτάν, δήλωσε πως βοήθησε στη διάσωση περίπου 20 επισκεπτών. «Ο καπνός ήταν αποπνικτικός και ήταν δύσκολο για τους ανθρώπους να βρουν την έξοδο κινδύνου» ανέφερε.

Τραγικές λεπτομέρειες έδωσαν και άλλοι μάρτυρες, όπως ο Αλί Ατμάτζα, που προσπαθούσε να βοηθήσει όσους πηδούσαν από τα παράθυρα για να γλιτώσουν από τη φωτιά. «Βάλαμε στρώματα, παρά τις προσπάθειές μας, πολλές ζωές χάθηκαν μπροστά στα μάτια μας» είπε.

«Η σύζυγός μου μύρισε τη φωτιά. Ο συναγερμός δε χτύπησε» δήλωσε στο πρακτορείο IHA άλλος επισκέπτης που διέμενε στον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου.

Τέσσερις συλλήψεις

Επισημαίνεται πως η Εισαγγελία Μπόλου ξεκίνησε άμεσα δικαστική έρευνα, ορίζοντας έξι εισαγγελείς και πενταμελή ομάδα εμπειρογνωμόνων για να διαπιστώσουν τα αίτια της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τη βαθιά του λύπη, διαβεβαιώνοντας πως η έρευνα θα συνεχιστεί αδιάλειπτα για την απόδοση ευθυνών. «Λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να ρίξουμε φως στο συμβάν και να αποδοθεί δικαιοσύνη», τόνισε.

Η φωτιά συνέπεσε με τις σχολικές διακοπές, περίοδο κατά την οποία πολλές οικογένειες επισκέπτονται το χιονοδρομικό κέντρο για χειμερινές δραστηριότητες. Την ώρα του συμβάντος, 234 άτομα διέμεναν στο ξενοδοχείο.

66 kisiye mezar olan Grand Kartal Otel'in kurucusu Mazhar Murtezaoglu, Rizeli. 2019'da vefat edince otelin idaresini oglu Harun Murtezaoglu ile k?z? Emine Ergόl devrald?. Sirket ortaklar?: Emine Murtezaoglu Ergόl, Halit Ergόl ve Ceyda Hacibekiroglu, Elif Aras.

Καταγγελίες για το ξενοδοχείο

Σύμφωνα με καταγγελίες, το ξενοδοχείο δεν διέθετε σύστημα πυρόσβεσης με νερό που ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση πυρκαγιάς και δεν ήχησε ο συναγερμός.

Επίσης, καταγγέλλεται ότι δεν υπήρχε πυροσβεστικός σταθμός στο Καρτάλκαγια, το οποίο είναι ένα από τα από τα σημαντικότερα χιονοδρομικά κέντρα, σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Κωνσταντινούπολη και την Αγκυρα (170 χλμ).

Ο κοντινότερος σταθμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκεται σε απόσταση μίας ώρας και 15 λεπτών.

Μητσοτάκης: Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων

Τα συλλυπητήριά του για την τραγωδία στην Τουρκία με τους 66 νεκρούς από φωτιά σε ξενοδοχείο χιονοδρομικού κέντρου εκφράζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ανάρτησή του στο «X» ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει:

«Θλίψη για την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών από την πυρκαγιά στο χιονοδρομικό κέντρο στο Μπόλου της Τουρκίας».

«Εκ μέρους της Ελλάδας, εκφράζω θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», τονίζει.