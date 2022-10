Τραγωδία στην Τουρκία: Τουλάχιστον 28 νεκροί από την έκρηξη σε ανθρακωρυχείο – Δεκάδες οι εγκλωβισμένοι εργάτες - ΒΙΝΤΕΟ

Εκτιμάται ότι περίπου 110 εργάτες βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη.

At least 25 killed and dozens trapped underground after massive blast tears through coal mine in Turkey.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας διασώστες κατέβαλαν αγωνιώδεις προσπάθειες για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε βάθος 300 μέτρων από την είσοδο του ορυχείου στην πόλη Αμάσρα, γύρω στις 18:15 το απόγευμα της Παρασκευής.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια θλιβερή κατάσταση», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο οποίος επισκέφθηκε τον τόπο της τραγωδίας μαζί με τον υπουργό Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ.

Scores of miners trapped underground in Turkish quarry blast

The explosion occurred 300m below ground at the Amasra coal mine, the local governor's office said.

At least 87 people are said to be trapped after the blast