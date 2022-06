Τραγωδία στις ΗΠΑ: 8χρονος σκότωσε κοριτσάκι ενός έτους παίζοντας με το πιστόλι του πατέρα του - Συνελήφθη ο 45χρονος - ΒΙΝΤΕΟ

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε μοτέλ όπου ο σαραντάχρονος με βαρύ ποινικό μητρώο είχε πάει να βρει τη σύντροφό του. Εκείνος πήγε με τον γιο του. Εκείνη με τα δίδυμα παιδιά της, δύο ετών, και την κορούλα της, ενός έτους.

Κάποια στιγμή, εκείνος βγήκε από το δωμάτιο και άφησε το όπλο «σε ντουλάπι», εξήγησε ο σερίφης Σίμονς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ξέροντας πού ήταν κρυμμένο, «ο γιος του το πήρε κι άρχισε να παίζει με αυτό».

"It hurts so bad."

