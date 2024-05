Τραγωδία στο Άμστερνταμ: Κινητήρας αεροσκάφους «ρούφηξε» άνθρωπο

Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM δήλωσε ότι το αεροσκάφος είχε προορισμό το Μπίλουντ της Δανίας και μετέφερε επιβάτες της πτήσης KL1341.

Σε δήλωσή της, η εταιρεία ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή φροντίζουμε τους επιβάτες και τους υπαλλήλους που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού στο αεροδρόμιο».

Τα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το αεροσκάφος επρόκειτο να απογειωθεί όταν σκοτώθηκε το άτομο.

Επίσης, το αεροδρόμιο του Σίπχολ επιβεβαίωσε το σοκαριστικό περιστατικό με σχετική ανάρτηση στο Χ:

«Οι σκέψεις μας είναι στους συγγενείς και νοιαζόμαστε για τους επιβάτες και τους συναδέλφους που έγιναν μάρτυρες. Η Βασιλική Στρατιωτική Αστυνομία διεξάγει επί του παρόντος έρευνα».

Vandaag is er een afschuwelijk incident geweest waarbij een persoon in een vliegtuigmotor is beland. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en we hebben zorg voor de passagiers en collega’s die dit hebben gezien. De Koninklijke Marechaussee voert momenteel onderzoek uit. https://t.co/G7QD0Ihevl