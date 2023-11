Τραγωδία στο Κονγκό: Τουλάχιστον 37 νέοι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου σε στάδιο - Ήθελαν να καταταγούν στον στρατό

«Ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για 37 νεκρούς και πολλούς τραυματίες» ανέφερε η ομάδα διαχείρισης κρίσεων που συγκρότησε ο πρωθυπουργός Ανατόλ Κολινέ Μακοσό, κάνοντας λόγο για «τραγωδία».

Σύμφωνα με την υπηρεσία που είχε αναλάβει την ασφάλεια του χώρου, στο στάδιο Μισέλ Ντ’Ορνάνο, οι νεαροί που ήθελαν να ενταχθούν στον στρατό ήταν πολλές χιλιάδες. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το ποδοπάτημα προκλήθηκε από νεαρούς που ήθελαν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στον στρατό, έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στη χώρα.

Στο Κονγκό η ανεργία στους άνδρες ξεπερνά το 20%, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Ορισμένοι από τους νέους άνοιξαν δια της βίας την πύλη του γηπέδου, άλλοι πήδηξαν μέσα αφού σκαρφάλωσαν σε έναν τοίχο.

Πολλές φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης –ορισμένες επαληθεύτηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο– δείχνουν άψυχα πτώματα στο δημοτικό νεκροτομείο και τραυματίες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Μπραζαβίλ. Σε τουλάχιστον δύο βίντεο που τραβήχθηκαν μέσα στο νεκροτομείο, φαίνονται πτώματα ακόμη και στο πάτωμα. Κάποια από τα θύματα είναι μισόγυμνα, άλλα φορούν μόνο σορτσάκι και μακό μπλουζάκι.

«Υπήρχε πάρα πολύς κόσμος, δεν μπορούσαμε να μπούμε όλοι ταυτόχρονα», αφηγήθηκε ένας 24χρονος επιζών. «Κάποιοι έπεσαν και αυτοί που ακολουθούσαν τους ποδοπάτησαν. Υπήρχαν τραυματίες σε πιο σοβαρή κατάσταση από εμένα, εγώ έχω μόνο μια εξάρθρωση στο δεξί πόδι», εξήγησε ο νεαρός που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ένας άλλος είπε ότι οι υποψήφιοι στην μπροστινή σειρά του έπεσαν, εκείνος έπεσε επάνω τους και «άλλοι φίλοι έπεσαν επάνω μας». Εξήγησε ότι δεν θυμόταν τι συνέβη μετά και ότι «ξύπνησε μέσα στο ασθενοφόρο».

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook ο Αντρέ Νγκακάλα Οκό, ο Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ανέφερε ότι ξεκίνησε έρευνα για «αμέλεια», προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Ο Οκό επισκέφθηκε το στάδιο και στη συνέχεια, συνοδευόμενος από στρατιωτικούς που ήταν αρμόδιοι για την ασφάλεια του χώρου, πήγε στα τρία νοσοκομεία όπου έχουν μεταφερθεί τα θύματα.

#CONGO: Authorities say at least 37 dead after stampede at military stadium in Republic of Congo during recruitment event. pic.twitter.com/alhoEpS5KD