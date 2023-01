Τραγωδία στο Νεπάλ: Στους 67 οι νεκροί από τη συντριβή αεροπλάνου - Σοκαριστικά βίντεο

«Επέβαιναν σε αυτό 68 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος… ομάδες διάσωσης μεταβαίνουν στο σημείο, δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή εάν υπάρχουν επιζώντες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρίας Στουνταρσάν Μπαρταούλα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Συγκλονιστικό βίντεο με τις τελευταίες στιγμές πριν από τη μοιραία συντριβή ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

