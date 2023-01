Τραγωδία στο Νεπάλ: Συνετρίβη αεροσκάφος με 72 επιβαίνοντες - Συγκλονιστικό βίντεο, οι τελευταίες στιγμές πριν την πτώση

Συγκλονιστικό βίντεο με τις τελευταίες στιγμές πριν από τη μοιραία συντριβή ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines???? ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer#aviation#avgeek#nepal#yetiairlinespic.twitter.com/hk12Edlvpf