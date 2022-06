Τραγωδία στο Τέξας: Τουλάχιστον 46 νεκροί μετανάστες σε ρυμουλκό φορτηγού - Ήταν χωρίς νερό, στους 40° Κελσίου

Φορτηγά όπως αυτό που βρέθηκε στο Σαν Αντόνιο, περίπου 240 χιλιόμετρα από τα σύνορα Μεξικού-ΗΠΑ, είναι συχνά μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιούν μετανάστες χωρίς χαρτιά που θέλουν να φθάσουν στο αμερικανικό όνειρο.

Πρόκειται για πολύ επικίνδυνο εγχείρημα: τα φορτηγά σπανίως έχουν κλιματιζόμενα ρυμουλκά και οι άνθρωποι που επιβιβάζονται σε αυτά κινδυνεύουν να υποστούν αφυδάτωση και ακόμη και να πεθάνουν.

More than 40 bodies have been found in a truck in San Antonio, Texas.

The number of casualties is yet to be officially confirmed, but up to 16 occupants required medical treatment.

The people found inside the truck are reportedly undocumented migrants.