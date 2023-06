Τραγωδία στον Ατλαντικό: Πώς διαλύθηκε το υποβρύχιο «Titan» - Τι είναι η «εσωτερική κατάρρευση»

Οπως μεταδίδει το CNN, η «υποβρύχια εσωτερική κατάρρευση» αναφέρεται στην ξαφνική κατάρρευση του σκάφους προς τα μέσα, το οποίο βρισκόταν υπό τεράστια ατμοσφαιρική πίεση στα βάθη προς τα οποία καταδύθηκε. Το αντίθετο από μια έκρηξη (explosion), δηλαδή μια έκρηξη όταν ένα αντικείμενο ξαφνικά και βίαια καταρρέει μέσα του. Σε αυτά τα βάθη, το βαθυσκάφος βρίσκεται υπό τεράστια πίεση και ακόμη και το μικρότερο δομικό ελάττωμα θα μπορούσε να είναι καταστροφικό, λένε ειδικοί που επικαλείται το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

“Έτσι, σε αυτό το βάθος, η πίεση είναι πιθανώς πάνω από 2 τόνους ανά τετραγωνικό εκατοστό, πάνω από 350 φορές της πίεσης στη Γη. Κάθε μικρή ρωγμή θα μπορούσε να προκαλέσει άμεση έκρηξη, η οποία θα κατέστρεφε το σκάφος“, είπε ο Tom Maddox, CEO και ιδρυτής της Underwater Forensic Investigators καθώς και συγκυβερνήτης της αποστολής το 2005 στον Τιτανικό.

Η επιφανειακή πίεση μετριέται ως 1 ατμόσφαιρα, που είναι περίπου 7 κιλά ανά τετραγωνικό εκατοστό. Καθώς πηγαίνετε πιο βαθιά κάτω από το νερό, αυτή η πίεση αυξάνεται προοδευτικά. Στο βάθος στο οποίο βρίσκεται το ναυάγιο του Τιτανικού, η πίεση είναι σχεδόν 2,7 τόνοι ανά τετραγωνικό εκατοστό.

Πολλοί αναρωτιούνται αν το πλήρωμα γνώριζε τι συνέβαινε. Με τόσο υψηλή πίεση στο υποβρύχιο, η έκρηξη θα είχε συμβεί σε ένα κλάσμα του χιλιοστού του δευτερολέπτου. Μια καταστροφική έκρηξη συμβαίνει με ταχύτητα άνω των 2.400 χιλιομέτρων την ώρα, δήλωσε στο CNN η Άιλεν Μάρτι, πρώην αξιωματικός του ναυτικού και καθηγήτρια στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντα. Λέει ότι ολόκληρη η δομή κατέρρευσε προτού τα άτομα που ήταν μέσα συνειδητοποιήσουν ότι υπήρχε πρόβλημα. “Πέθαναν με τρόπο που δεν κατάλαβαν καν ότι επρόκειτο να πεθάνουν. Τέλος, ανάμεσα στους πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να πεθάνουμε, αυτό είναι ανώδυνο”, διαβεβαιώνει ο ειδικός.

Ερωτηθείς για τις πιθανότητες εντοπισμού των μελών του πληρώματος του Τιτάνα, ο Μάουγκερ, της ακτοφυλακής των ΗΠΑ, είπε ότι δεν έχει «απάντηση αυτή τη στιγμή», αλλά ότι η έρευνα θα συνεχιστεί. «Είναι ένα απίστευτα αδυσώπητο περιβάλλον εκεί κάτω στον πυθμένα της θάλασσας».

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε και βίντεο με την ψηφιακή αναπαράσταση του τι συνέβη στα μοιραία 30 milisecond, τον χρόνο που χρειάστηκε για να «εξαϋλωθεί» το μικρό βαθυσκάφος με τους πέντε επιβαίνοντες

Σε χιλιοστά του δευτερολέπτου πέθαναν οι επιβάτες του «Titan» - Ο ήχος που «άκουσε» το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ

Όπως μεταδίδει το BBC, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ εντόπισε έναν ήχο που ταίριαζε με αποσυμπίεση, λίγες ώρες αφότου ο Τιτάνας ξεκίνησε την κατάδυση του την Κυριακή. Η πληροφορία δόθηκε στην αμερικανική ακτοφυλακή, η οποία τη χρησιμοποίησε για να περιορίσει το εύρος της έρευνάς της, δήλωσε αξιωματούχος στο CBS News. Αλλά δεν είναι σαφές γιατί η πληροφορία αυτή δεν δημοσιοποιήθηκε νωρίτερα.

Πιστεύεται ότι ο συγκεκριμένος ήχος εντοπίστηκε από το μυστικό σύστημα ακρόασης σόναρ μεγάλης εμβέλειας του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο έχει τις ρίζες του στον Ψυχρό Πόλεμο. Το σύστημα ηχητικής επιτήρησης δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1950 για την ανίχνευση σοβιετικών υποβρυχίων στα απομακρυσμένα βάθη του Ατλαντικού Ωκεανού.

«Το ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου είσαι ζωντανός, και το επόμενο είσαι νεκρός»

Την ίδια ώρα πρώην γιατρός του Πολεμικού Ναυτικού αποκάλυψε τι μπορεί να συνέβη κατά τη διάρκεια των τραγικών τελευταίων στιγμών των πέντε επιβατών του υποβρυχίου.

Ο Dr. Dale Molé, πρώην διευθυντής υποθαλάσσιας ιατρικής και ακτινοθεραπείας για το αμερικανικό ναυτικό, δήλωσε στη DailyMail.com ότι οι θάνατοι θα ήταν γρήγοροι και ανώδυνοι, καθώς θα πέθαιναν σχεδόν ακαριαία από τις εξαιρετικές δυνάμεις που ασκεί ο ωκεανός σε βάθος.

'Alive one millisecond, dead the next': Former Navy doctor reveals exactly what would've happened during Titanic Five's tragic final moment - saying 'they would've been crushed instantly'

via https://t.co/ukePCFr1gShttps://t.co/4g7dKDjAU8