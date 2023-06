Tραγωδία στον Ατλαντικό: Σε χιλιοστά του δευτερολέπτου πέθαναν οι επιβάτες του «Titan» - Ο ήχος που «άκουσε» το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ

Πιστεύεται ότι ο συγκεκριμένος ήχος εντοπίστηκε από το μυστικό σύστημα ακρόασης σόναρ μεγάλης εμβέλειας του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο έχει τις ρίζες του στον Ψυχρό Πόλεμο. Το σύστημα ηχητικής επιτήρησης δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1950 για την ανίχνευση σοβιετικών υποβρυχίων στα απομακρυσμένα βάθη του Ατλαντικού Ωκεανού.

«Το ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου είσαι ζωντανός, και το επόμενο είσαι νεκρός»

Την ίδια ώρα πρώην γιατρός του Πολεμικού Ναυτικού αποκάλυψε τι μπορεί να συνέβη κατά τη διάρκεια των τραγικών τελευταίων στιγμών των πέντε επιβατών του υποβρυχίου.

Ο Dr. Dale Molé, πρώην διευθυντής υποθαλάσσιας ιατρικής και ακτινοθεραπείας για το αμερικανικό ναυτικό, δήλωσε στη DailyMail.com ότι οι θάνατοι θα ήταν γρήγοροι και ανώδυνοι, καθώς θα πέθαιναν σχεδόν ακαριαία από τις εξαιρετικές δυνάμεις που ασκεί ο ωκεανός σε βάθος.

