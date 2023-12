Τραγωδία στον Καναδά: Δύο νεκροί από σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με SUV

Στο SUV επέβαιναν συνολικά πέντε άνθρωποι. Ένας εξ αυτών βρήκε ακαριαίο θάνατο κατά τη σύγκρουση, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο όπου ένας 20χρονος υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

UPDATE: A second person has died following this morning's collision between a school bus and an SUV in #Caledon.https://t.co/iu2vWnHklH