Tραγωδία στον Λίβανο: Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν εξερράγη βυτιοφόρο - ΒΙΝΤΕΟ

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Την πληροφορία ότι 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη βυτιοφόρου στην Ακάρ μετέδωσε το λιβανέζικο ειδησεογραφικό τηλεοπτικό MTV επικαλούμενο τον Ερυθρό Σταυρό.

Η αιτία της έκρηξης είναι άγνωστη μέχρι στιγμής.

Watch: Footage being shared online shows the gas tanker explosion in the #Tleil area of the Akkar district in #Lebanon.https://t.co/7ykoxCUopIpic.twitter.com/ncZyhPVtLd