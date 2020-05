Τραμπ: Αν οι διαδηλωτές παραβίαζαν τον φράκτη του Λευκού Οίκου θα τους υποδεχόμουν με σκυλιά και όπλα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Ο Λευκός Οίκος σφαγίσθηκε χθες το βράδυ όταν εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Λαφαγέτ Σκουέρ. Αφού αρχικά αποχώρησαν, οι διαδηλωτές επέστρεψαν και ακολούθησαν αψιμαχίες με την αστυνομία. Τελικά η διαδήλωση έξω από τον Λευκό Οίκο διαλύθηκε νωρίς το πρωί.

Ο Τραμπ επαίνεσε τα μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ που είναι επιφορτισμένη με την φύλαξη του Λευκού Οίκου: «Και πολύ πρώτοι. Ημουν μέσα, παρακολουθούσα κάθε κίνηση, και δεν θα μπορούσα να έχω αισθανθεί πιο ασφαλής».

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου κατηγόρησε την δήμαρχο της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ (μαύρη και Δημοκρατική) ότι αρνήθηκε να στείλει αστυνομία για να βοηθήσει την Μυστική Υπηρεσία του Λευκού Οίκου. Ομως, στην πραγματικότητα, αστυνομική δύναμη της πόλης Ουάσινγκτον είχε αναπτυχθεί στον χώρο και βοήθησε στον έλεγχο της δεύτερης συγκέντρωσης έξω από τον Λευκό Οίκο.

....have been greeted with the most vicious dogs, and most ominous weapons, I have ever seen. That’s when people would have been really badly hurt, at least. Many Secret Service agents just waiting for action. “We put the young ones on the front line, sir, they love it, and....