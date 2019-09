Tραμπ: Δεν είναι πιθανώς η κατάλληλη στιγμή για επίσκεψη στη Β. Κορέα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλη η στιγμή για αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από το Λευκό Οίκο, έπειτα από ένα δημοσίευμα μιας νοτιοκορεατικής εφημερίδας που ανέφερε ο Κιμ Γιονγκ Ουν τον προσκάλεσε για επίσημη συνάντηση στην πρωτεύουσα της Βορείου Κορέας.

Η εφημερίδα Joongang Ilbo, επικαλούμενη διπλωματική πηγή, τόνισε νωρίτερα χθες ότι ο Κιμ έστειλε τον Αύγουστο επιστολή προς τον Τραμπ με την οποία του ζητούσε να επισκεφθεί την Πιονγκγιάνγκ.

"I don't want to comment on that. The relationship is very good, but I don't want to comment on that," President Trump says when asked if Kim Jong Un invited him to North Korea.

"Probably not," Trump says on whether he would be willing to go https://t.co/kUgYNTlWugpic.twitter.com/hTKqFuOZs2