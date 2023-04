Τραμπ: Δεν φανταζόμουν ποτέ πως είναι δυνατό κάτι τέτοιο στην Αμερική - Το κατηγορητήριο για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ - ΒΙΝΤΕΟ

«Το μόνο έγκλημα που διέπραξα ποτέ ήταν πως υπερασπίστηκα το έθνος μας εναντίον αυτών που επιδιώκουν να το καταστρέψουν», πέταξε ο μεγιστάνας των ακινήτων σε ομιλία του με ακροατήριο υποστηρικτές του στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, καταφερόμενος εναντίον του εισαγγελέα του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ, που του άσκησε τη δίωξη.

Χθες, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε «αθώος» για όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ αφέθηκε ελεύθερος χωρίς εγγύηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφυγε από το δικαστικό μέγαρο και η αυτοκινητοπομπή του άρχισε να απομακρύνεται από το Κάτω Μανχάταν, με τον ίδιο να μην κάνει καμία δήλωση στα ΜΜΕ.

Ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ, δήλωσε: «Το Μανχάταν είναι το σπίτι της πιο σημαντικής επιχειρηματικής αγοράς της χώρας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στις επιχειρήσεις της Νέας Υόρκης να χειραγωγούν τα αρχεία τους για να καλύψουν την εγκληματική συμπεριφορά».

Η επόμενη ακρόαση για αυτή την υπόθεση, με παρουσία του Τραμπ στο δικαστήριο, προσδιορίστηκε για τις 4 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ.

We just announced a 34-count felony indictment of former President Donald J. Trump. Learn more: https://t.co/PTTh2zlsvv pic.twitter.com/IUE6JjdrS2

Ο Τραμπ μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου με καθυστέρηση περίπου 15 λεπτών και φορώντας σκούρο μπλε κοστούμι και κόκκινη γραβάτα, εμφανίστηκε ανέκφραστος, ενώ χαιρέτισε τους υποστηρικτές του υψώνοντας τη γροθιά του.

Μάλιστα, μπήκε στην αίθουσα μετά τους δικηγόρους του, χωρίς να πει τίποτα καθώς διέσχιζε τον διάδρομο, και - όπως αναμενόταν - δήλωσε «αθώος» και στις 34 κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν περί παραποίησης επαγγελματικών εγγράφων αναφορικά με τον χρηματισμό της πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς το 2016.

Νωρίτερα, προτού εμφανιστεί ενώπιον του δικαστή Χουάν Μέρτσαν, ο Τραμπ παραδόθηκε στο γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ. Του πήραν αποτυπώματα, αλλά δεν τον φωτογράφισαν, ούτε του πέρασαν χειροπέδες, όπως ορίζει η διαδικασία.

Τι περιλαμβάνει το κατηγορητήριο

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται μεταξύ άλλων ότι απέκρυψε πληρωμές σε δύο γυναίκες, όχι μόνο στην Στόρμι Ντάνιελς αλλά και σε μία ακόμα, πιθανότατα στην Κάρεν ΜακΝτούγκαλ, πρώην μοντέλο του Playboy, για να εξασφαλίσει τη σιωπή τους.

Επιπλέον, κατηγορείται ότι έδωσε και 30.000 δολάρια σε έναν πρώην πορτιέρη που εργαζόταν στον Πύργο του στη Νέα Υόρκη γιατί ισχυριζόταν ότι ο Τραμπ έχει ένα ακόμα παιδί εκτός γάμου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο προσπάθησε να κάνει μία συνωμοσία για να καλύψει την εγκληματική του δρατηριότητα αλλά και να υπονομεύσει την ακεραιότητα των εκλογών του 2016.

Σημειώνεται ότι αυτές είναι μερικές μόνο από τις 34 κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, κατά την προεκλογική περίοδο, ο Τραμπ και συνεργάτες του εφάρμοσαν ένα σχέδιο «εξαγοράς της σιωπής» (catch and kill), προκειμένου να εντοπίσουν, να εξαγοράσουν και να θάψουν αρνητικές πληροφορίες για εκείνον, ώστε να ενισχύσουν τις εκλογικές του πιθανότητες.

Ακολούθως ο Τραμπ κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσει κρυφή αυτήν τη συμπεριφορά, με δεκάδες ψευδείς καταχωρήσεις στα επιχειρηματικά αρχεία με σκοπό την απόκρυψη εγκληματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών που παραβιάζουν την πολιτειακή και ομοσπονδιακή εκλογική νομοθεσία.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας της Νέας Υόρκης απήγγειλε στον Τραμπ 34 κατηγορίες παραποίησης επιχειρηματικών αρχείων σε πρώτο βαθμό.

«Η πολιτεία της Νέας Υόρκης υποστηρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παραποίησε επανειλημμένως και με δόλο επιχειρηματικά αρχεία στη Νέα Υόρκη, με σκοπό να αποκρύψει επιζήμιες πληροφορίες από το εκλογικό κοινό κατά τις προεδρικές εκλογές του 2016», δήλωσε ο εισαγγελέας Μπραγκ. «Το Μανχάταν φιλοξενεί τη σημαντικότερη επιχειρηματική αγορά στη χώρα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε επιχειρήσεις της Νέας Υόρκης να χειραγωγούν τα αρχεία τους για να καλύψουν εγκληματικές συμπεριφορές (…) Έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα και τα πρακτικά της συνεδρίασης του δικαστηρίου, από τον Αύγουστο του 2015 έως τον Δεκέμβριο του 2017, ο Τραμπ ενορχήστρωσε το σχέδιο «εξαγοράς της σιωπής» μέσω μιας σειράς πληρωμών, τις οποίες στη συνέχεια απέκρυψε με ψευδείς επιχειρηματικές καταχωρήσεις τους επόμενους μήνες.

Σε μια περίπτωση, η American Media Inc (ΑΜΙ) κατέβαλε 30.000 δολάρια σε έναν πρώην θυρωρό στον Πύργο Τραμπ, ο οποίος ισχυριζόταν ότι γνώριζε την ιστορία ενός παιδιού που ο Τραμπ είχε αποκτήσει εκτός γάμου.

Σε άλλη περίπτωση, η AMI πλήρωσε 150.000 δολάρια σε μια γυναίκα που ισχυρίστηκε ότι είχε σεξουαλική σχέση με τον Τραμπ. Όταν εκείνος ζήτησε από δικηγόρο που εργαζόταν τότε ως «ειδικός σύμβουλος» για τον Οργανισμό Τραμπ να επιστρέψει τα χρήματα στην AMI, ο ειδικός σύμβουλος συμβούλευσε τον Τραμπ ότι η καταβολή θα έπρεπε να γίνει από μια εταιρία-κέλυφος και όχι με μετρητά. Η AMI αρνήθηκε τελικά την αποζημίωση, κατόπιν διαβούλευσης με τον νομικό της σύμβουλο. Η AMI – η οποία αργότερα παραδέχθηκε, στο πλαίσιο συμφωνίας με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, ότι η συμπεριφορά της ήταν παράνομη – έκανε ψευδείς καταχωρήσεις στα επιχειρηματικά αρχεία της σχετικά με τον πραγματικό σκοπό της καταβολής των 150.000 δολαρίων.

Σε μια τρίτη περίπτωση – 12 ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές – ο ειδικός σύμβουλος (του Οργανισμού Τραμπ) έστειλε 130.000 δολάρια σε δικηγόρο μιας ηθοποιού ταινιών για ενηλίκους. Η πληρωμή είχε γίνει από μια εταιρία-κέλυφος που χρηματοδοτήθηκε μέσω τράπεζας του Μανχάταν. Ο ειδικός σύμβουλος ομολόγησε αργότερα την ενοχή του και εξέτισε ποινή φυλάκισης για την παράνομη καταβολή χρημάτων στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Μετά τη νίκη του στις εκλογές, ο Τραμπ αποζημίωσε τον ειδικό σύμβουλο με μια σειρά μηνιαίων επιταγών, αρχικά από ανακλητό καταπίστευμα του Ντόναλντ Τραμπ – που δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεδρίας του – και αργότερα από προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του Τραμπ. Συνολικά εκδόθηκαν 11 επιταγές με ψευδή αιτιολόγηση. Εννέα από αυτές τις επιταγές υπογράφηκαν από τον Τραμπ. Όλες τις επιταγές διαχειρίστηκε ο Οργανισμός Τραμπ και έφεραν τον μανδύα της πληρωμής για νομικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν δυνάμει ανύπαρκτης συμφωνίας.

Έγιναν συνολικά 34 ψευδείς καταχωρήσεις σε επιχειρηματικά αρχεία στη Νέα Υόρκη, για να μείνει κρυφή η αρχική πληρωμή των 130.000 δολαρίων. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στο σχέδιο έλαβαν μέτρα για να παραποιήσουν – για φορολογικούς σκοπούς – την πραγματική φύση των αποζημιώσεων.

Η Στόρμι Ντάνιελς... τρολάρει τους οπαδούς του Τραμπ

Η γνωστή πορνοστάρ χλεύασε τους οπαδούς του 76χρονου τέως προέδρου που τη βρίζουν για τη σύλληψή του.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αφέθηκε ελεύθερος χωρίς εγγύηση μέχρι τον ορισιμό της δίκης. Ο δικαστής δεν του απαγόρευσε τις δημόσιες τοποθετήσεις, προειδοποιώντας τον ότι θα εξετάσει το μέτρο σε περίπτωση που συνεχίσει την εμπρηστική ρητορική του σε ό,τι αφορά τη διαδικασία.

«Όλοι συνεχίζετε να λέτε "κάδος σπ….ς" σαν να είναι κάτι κακό (emoji κλαίω από τα γέλια). Είναι σίγουρα πιο διασκεδαστικό να είμαι κάτω από τον σέξι άντρα μου αντί να είμαι υπό σύλληψη» έγραψε ειρωνικά η Στόρμι Ντάνιελς στον λογαριασμό της στο Twitter, αποσπώντας χιλιάδες σχόλια, πάρα πολλά εξ αυτών όχι ευγενικά.

It's definitely more fun being under my sexy man instead of under arrest.

Y'all keep saying "cum dumpster" like it's a bad thing. ??

«Είναι σουρεαλιστικό, θα με συλλάβουν»

«Κατευθύνομαι στο Νότιο Μανχάταν στο δικαστήριο. Μου φαίνεται σουρεαλιστικό – Ουάου, πρόκειται να ΜΕ ΣΥΛΛΑΒΟΥΝ. Δεν μπορώ να πιστέψω πως συμβαίνει αυτό στην Αμερική. MAGA (Make America Great Again)», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Νωρίτερα είχε αναχωρήσει από τον Trump Tower προκειμένου να πάει στο ποινικό δικαστήριο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη.

Former president Donald Trump left Trump Tower on Tuesday en route to the Manhattan criminal courthouse for his arraignment. https://t.co/rFtEptnAU5 pic.twitter.com/hH7I4ZJOuc

Όπως μετέδωσε το CNNi οι σύμβουλοι τον παρότρυναν να μην κάνει δηλώσεις τόσο πριν όσο και μετά από τη δίκη του, αφού τυχόν άστοχα σχόλια θα τον θέσουν σε κίνδυνο και είναι πολύ πιθανό να τον βλάψουν.

BREAKING: Former President Trump has left Trump Tower and is on his way to the Manhattan Criminal Courthouse for his arraignment. https://t.co/qxh9pMxjmG pic.twitter.com/jW7qN0VQHT

Υποστηρίζει ότι είναι «αθώος»

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι είναι «αθώος», ενώ σε προηγούμενη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social έγραψε ότι ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να κάνει «ξανά μεγάλη την Αμερική», υπογραμμίζοντας ότι έχει πέσει θύμα «κυνηγιού μαγισσών» σε μια περίοδο που η χώρα του «οδεύει προς την κόλαση».

Επεισόδια έξω από το δικαστήριο

Νωρίτερα, ένθερμοι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ συγκρούστηκαν με διαδηλωτές, έξω από το δικαστήριο, δίνοντας μια μικρή «γεύση» από το τεταμένο κλίμα που επικρατεί στις ΗΠΑ, από την ημέρα που ανακοινώθηκε η δίωξη του τέως προέδρου.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 9.30 π.μ. (τοπική ώρα), μία οπαδός του Τραμπ προσπάθησε να σκίσει ένα πανό που κρατούσαν διαδηλωτές, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση. «Είσαι στη λάθος πλευρά!», άρχισε να της φωνάζει το πλήθος, αρπάζοντας το πανό που η γυναίκα προσπαθούσε να σκίσει με μανία. Την ίδια ώρα, έτερος υποστηρικτής του Τραμπ ακούστηκε να φωνάζει «Φύγε από εδώ, παλιοτσαντάκι με κόκαλα!».

?? #BREAKING : Media member and #Trump supporters in a altercation in #NYC pic.twitter.com/cGc3ZjaqYr

Νωρίτερα, σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter από έναν ρεπόρτερ του BuzzFeed, διακρίνονται δύο γυναίκες, υποστηρίκτριες του Τραμπ – η μία από αυτές είναι τυλιγμένη με μια αμερικανική σημαία – να μαλώνουν με μία τρίτη με αφορμή ένα μεγάλο, μαύρο πανό που έγραφε «Ο Τραμπ ψεύδεται συνέχεια». Η συμπλοκή σταμάτησε με την επέμβαση της Αστυνομίας.

Ώρες προτού να φτάσει ο Τραμπ στο δικαστήριο, το συγκεντρωμένο πλήθος φώναζε συνθήματα και ύψωσε πλακάτ εκφράζοντας την υποστήριξή του. Οι αντιδιαδηλωτές, που τους χώριζαν κιγκλιδώματα από τους οπαδούς τους Τραμπ, γιόρταζαν από την πλευρά τους το γεγονός, υψώνοντας πλακάτ με το σύνθημα «Κλείστε τον μέσα!» - ήταν μια αναφορά στο σύνθημα που χρησιμοποιούσε συχνά ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας για τη Χίλαρι Κλίντον, στην προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Anti-Trump protesters being kept separate from Trumpers. #TrumpArraignment pic.twitter.com/bVhi1tX5UW

Μια μεγάλη ομάδα δημοσιογράφων παρακολουθούσε τα τεκταινόμενα, υπό τους ήχους τυμπάνων, σφυριχτρών, κουδουνιών και κόρνων.

Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής από την Τζόρτζια Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η οποία επιμένει στον ψευδή ισχυρισμό ότι ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές του 2020, έκανε μια σύντομη εμφάνιση έξω από το δικαστήριο. Είχε υποσχεθεί ότι θα τεθεί επικεφαλής μιας διαδήλωσης της Λέσχης Νέων Ρεπουμπλικάνων της Νέας Υόρκης. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πατριώτες υποστηρικτές του Τραμπ που βρίσκονται σήμερα εδώ» είπε στο πλήθος. Σε μια χαοτική σκηνή, μίλησε για λίγα λεπτά και στη συνέχεια μπήκε γρήγορα σε ένα αυτοκίνητο και απομακρύνθηκε, καθώς οι αντιδιαδηλωτές την αποδοκίμαζαν και οι υποστηρικτές του Τραμπ σφύριζαν επιδοκιμαστικά.

Για λίγα λεπτά εμφανίστηκε και ο Τζορτζ Σάντος, ένας βουλευτής από τη Νέα Υόρκη την παραίτηση του οποίου έχουν ζητήσει ακόμη και Ρεπουμπλικάνοι συνάδελφοί του επειδή αποκαλύφθηκε ότι έλεγε ψέματα για το παρελθόν του.

BREAKING: Compulsive LIAR and alleged FRAUD George Santos was just spotted walking to the courthouse to protest the Trump arraignment.

He will join QAnon conspiracy theorist and January 6th provocateur, Marjorie Taylor Green, to protest Trump finally being indicted for 34… pic.twitter.com/X4tbB2auco