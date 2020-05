Τραμπ: Διαφημιστική καμπάνια 10 εκατ. δολαρίων κατά του Τζο Μπάιντεν

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Η εκστρατεία επανεκλογής του πρόεδρου Τραμπ από την πλευρά της, αποφάσισε να στρέψει την προσοχή της στο παρελθόν του Μπάιντεν, ενώ θα δαπανήσει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια σε μία διαφημιστική εκστρατεία παναμερικανικού επιπέδου μέσω των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων, ενημερωτικών εκπομπών, αλλά και μέσω του διαδικτύου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ένας βοηθός της εκστρατείας επανεκλογής, διατηρώντας την ανωνυμία του.

President Trump's re-election campaign is launching a $10 million effort to attack presumptive Democratic presidential nominee Joe Biden https://t.co/kqFdZMYfC3