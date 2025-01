Τραμπ: Επιβάλλει δασμούς από αύριο σε Καναδά, Μεξικό και Κίνα

Η εκπρόσωπος είπε ότι «δεν βλέπει» να ξεκινά εμπορικός πόλεμος με τον Καναδά μολονότι ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό προειδοποίησε νωρίτερα ότι η Οτάβα θα απαντήσει «άμεσα και σθεναρά» στην επιβολή δασμών. Ο Τραμπ θα απαντήσει στις δηλώσεις του Τριντό «εν ευθέτω χρόνω», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη Λίβιτ, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποφασίσει ακόμη το πότε θα επιβάλει δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκπρόσωπος απέφυγε εξάλλου να πει εάν οι μελλοντικοί δασμοί, εφόσον επιβληθούν, θα είναι ίδιοι για όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ ή αν θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις.

White House confirms that 25% tariffs on Canada, Mexico, 10% on China will go through Feb 1. pic.twitter.com/A4LspFk7aO