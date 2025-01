Τραμπ: Επίσκεψη στις πληγείσες Καλιφόρνια και Βόρεια Καρολίνα

Στη Βόρεια Καρολίνα, ο κ. Τραμπ διεμήνυσε ότι θα «αναμορφώσει εκ βάθρων», αν δεν «καταργήσει ίσως» τη FEMA, την ομοσπονδιακή υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

Άφησε επίσης να εννοηθεί πως δεν θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση του Λος Άντζελες αν η Καλιφόρνια δεν συνεργαστεί — αν δεν υπακούσει στην κυβέρνησή του, στην ουσία.

«Θέλω δυο πράγματα στο Λος Άντζελες. Θέλω αποδείξεις για την ταυτότητα των ψηφοφόρων και να απελευθερωθεί το νερό», είπε ο Aμερικανός Πρόεδρος.

Thank you, President Trump for coming to Los Angeles to help us rebuild.

We are grateful for your partnership. pic.twitter.com/mAChLJkeFX