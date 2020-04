Τραμπ: Ερευνούμε διεξοδικά εάν και κατά πόσο ο κορωνοϊός προήλθε από εργαστήριο στην Ουχάν

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News υποστήριξε χθες ότι ο SARS-CoV-2 προήλθε από εργαστήριο στην Ουχάν. Μετέδωσε ότι δεν αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιηθεί ως όπλο βιολογικού πολέμου, αλλά ως μέρος της προσπάθειας της Κίνας να δείξει πως οι προσπάθειές της να εντοπίζει και να καταπολεμά ιούς είναι εφάμιλλες αν όχι ανώτερες από αυτές των ΗΠΑ.

Τόσο το Fox όσο και άλλα μέσα ενημέρωσης διατείνονται ότι στο εργαστήριο της Ουχάν γίνονταν πειράματα με ιούς και ότι η χαλαρότητα στην τήρηση των κανονισμών ασφαλείας οδήγησε στο να μολυνθεί κάποιος και ο ιός να εμφανιστεί στην αγορά τροφίμων και να αρχίζει να διασπείρεται.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί καθημερινά στον Λευκό Οίκο για την πορεία της πανδημίας στις ΗΠΑ, ο Τραμπ είπε πως είναι ενήμερος για τα δημοσιεύματα.

«Εξετάζουμε πολύ διεξοδικά αυτή τη φρικιαστική κατάσταση», είπε.

President Trump is asked about the reports that the Coronavirus Outbreak may have originated in a Wuhan Lab. pic.twitter.com/IHHtGWECHR