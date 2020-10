Τραμπ: Ευλογία από τον Θεό που μολύνθηκα από τον κορωνοϊό - Τι υποσχέθηκε στους Αμερικανούς - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

«Πιστεύω ότι ήταν μια ευλογία από τον Θεό που μολύνθηκα. Ήταν μια κρυφή ευλογία», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ πρόσθεσε ότι το γεγονός ότι του χορηγήθηκε ένα φάρμακο της Regeneron του επέτρεψε να δει από πρώτο χέρι πόσο αποτελεσματικό είναι.

Ο Τραμπ έχει δεχθεί σφοδρές επικρίσεις για την καθυστερημένη αντίδρασή του στην πανδημία του κορωνοϊού που έχει σκοτώσει περισσότερους από 210.000 Αμερικανούς και επειδή έθεσε σε κίνδυνο όσους εργάζονται κοντά του, αποθαρρύνοντας τη χρήση μάσκας στον Λευκό Οίκο και στις προεκλογικές του εκδηλώσεις. Αναφέρθηκε και σε ένα άλλο φάρμακο της Eli Lilly and Co.

JUST IN: Trump releases video message, praises regeneron & says catching COVID was "a blessing from God."

"I want everybody to be given the same treatment as your President."

"China's gonna pay a big price—This was China's fault, just remember that."pic.twitter.com/KKzA0aaz5r