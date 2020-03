Τραμπ για κορωνοϊό: Eάν συγκρατήσουμε τον αριθμό των θανάτων σε 100 έως 200 χιλιάδες, θα σημαίνει πως κάναμε πολύ καλή δουλειά!

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Ο αμερικανός πρόεδρος είπε πως παρατείνει ως την 30ή Απριλίου την ισχύ των συστάσεων που έχει δώσει η κυβέρνησή του για τη λεγόμενη κοινωνική αποστασιοποίηση, τον περιορισμό των επαφών για να αναχαιτιστεί η εξάπλωση του SARS-CoV-2, του ιού που προκαλεί την ασθένεια COVID-19.

Αρχικά ο στόχος ήταν τα μέτρα περιορισμού να αρθούν το Πάσχα των καθολικών, τη 12η Απριλίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως εάν οι αρχές των ΗΠΑ μπορέσουν να συγκρατήσουν τον αριθμό των θανάτων σε 100.000 ως 200.000 ώστε τα θύματα να μη φθάσουν τα 2,2 εκατομμύρια ανθρώπους κατά τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις, αυτό θα σημαίνει πως «κάναμε πολύ καλή δουλειά».

“If we have between 100,000 and 200,000 we’ve all together done a very good job,” Trump says, about up to 200,000 Americans dying of #COVID19.pic.twitter.com/ricnlAbKKK