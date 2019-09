Τραμπ για τηλεφωνική συνομιλία με Ζελένσκι: Καθαίρεση γι' αυτό; Ανέκδοτο!

"It's a joke. Impeachment, for that? When you have a wonderful meeting or a wonderful phone conversation?" https://t.co/Mw98zEJsXN pic.twitter.com/4q4NtCOHAX

Εξέφρασε τη στήριξη του για «πλήρη διαφάνεια» αναφορικά με τον μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος ήταν ο πρώτος που κατήγγειλε το περιεχόμενο της επίμαχης τηλεφωνικής συνομιλίας.

«Θα το κάναμε ούτως ή άλλως, αλλά ενημερώνω τους βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι στηρίζω πλήρως τη διαφάνεια για τις πληροφορίες αναφορικά με τον αποκαλούμενο μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος», επισήμανε.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος πέρασε απευθείας στην αντεπίθεση αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης της Βουλής για εκκίνηση διαδικασίας παραπομπής του, ωστόσο τόνισε πως επιμένει να υπάρξει επίσης «διαφάνεια για τον Τζο Μπάιντεν και το γιο του Χάντερ» για «τα εκατομμύρια δολάρια που αποσύρθηκαν γρήγορα και εύκολα από την Ουκρανία και από την Κίνα όταν ήταν αντιπρόεδρος».

Επίσης ζήτησε για «διαφάνεια από την πλευρά των Δημοκρατικοών που πήγαν στην Ουκρανία και προσπάθησαν να αναγκάσουν τον νέο πρόεδρο» Βολοντίμιρ Ζελένσκι να «κάνει πράγματα», χρησιμοποιώντας «απειλές», όπως είπε, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.

Κατέληξε λέγοντας ότι αποφάσισε να δώσει στη δημοσιότητα την περίληψη της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ουκρανό ομόλογό του επειδή δημοσιεύονταν «φρικτά πράγματα» για αυτήν, αλλά ανέφερε πως δεν του άρεσε το προηγούμενο που δημιουργήθηκε με τη δημοσιοποίηση λεπτομερειών τέτοιων συνομιλιών.

«Δεν μου αρέσει το προηγούμενο που δημιουργείται. Δεν μου αρέσει όταν αντιμετωπίζεις ηγέτες κρατών και εκείνοι πιστεύουν ότι οι τηλεφωνικές τους συνομιλίες θα δοθούν στη δημοσιότητα».

Ήταν η συνάντηση που περίμεναν οι πάντες στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και δεν τους απογοήτευσε.

Στα δεξιά ο Ντόναλντ Τραμπ, 73 ετών, πρώην κτηματομεσίτης. Στα αριστερά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, 41 ετών, πρώην ηθοποιός. Στη μέση, ένα τεράστιο μπουκέτο λουλούδια, άσπρα και πράσινα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με πάνω από δέκα ηγέτες στο πέρασμά του από τη Νέα Υόρκη. Όμως η πλέον πολυαναμενόμενη χειραψία ήταν εκείνη με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Η τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το καλοκαίρι οι δύο ηγέτες προκαλεί πολιτική θύελλα στην Ουάσινγκτον εδώ και μερικές ημέρες και ήταν η αφορμή για την έναρξη της διαδικασίας για την καθαίρεση του 45ου προέδρου των ΗΠΑ.

Ντυμένος με το μπλε κουστούμι του και την κόκκινη γραβάτα, ο Τραμπ καθόταν στην άκρη της πολυθρόνας, εμφανώς σε υπερένταση. Ο Ζελένσκι, με μαύρο κοστούμι και γιλέκο, έδειχνε πολύ πιο χαλαρός.

Η ένταση ήταν προφανής, όμως η συζήτηση ξεκίνησε σε μάλλον ανάλαφρο τόνο, με κωμικά στοιχεία. «Με έκανε πιο διάσημο απ’ ότι τον έκανα εγώ», σχολίασε ο Τραμπ για τον συνομιλητή του, προκαλώντας τα γέλια των παρευρισκόμενων.

«Είναι καλύτερο να συναντιόμαστε παρά να μιλάμε στο τηλέφωνο», απάντησε πειραχτικά ο Ζελένσκι, μιλώντας αγγλικά με σχετική άνεση, παρά τα λάθη του.

«Η Ουκρανία είναι μια χώρα με τεράστιο δυναμικό», συνέχισε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας μια φράση που έχει ήδη χρησιμοποιήσει για τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και άλλες χώρες.

«Ναι, το ξέρω, από εκεί έρχομαι» απάντησε ο πρώην κωμικός ηθοποιός, που κατέβηκε στον πολιτικό στίβο μόλις την περασμένη Πρωτοχονιά.

Μισομπερδεμένος με την απάντηση, ο Τραμπ χαμογέλασε.

