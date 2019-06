Τραμπ: Η Fed τα έκανε μούσκεμα – Χρειάζεται μείωση των επιτοκίων για να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP

Ο Τραμπ έγραψε ότι «μολονότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα δεν ξέρει τι της γίνεται», επειδή αύξησε τα επιτόκια υπερβολικά γρήγορα «οδεύουμε στο να έχουμε έναν από τους καλύτερους Ιούνιους στην αμερικανική ιστορία».

«Σκεφθείτε τι θα είχε γίνει αν η Fed τα είχε κάνει σωστά. Χιλιάδες μονάδες επάνω για τον (βιομηχανικό δείκτη) Dow Jones και αύξηση του ΑΕΠ στο 4 ή και 5%. Τώρα έχουν κολλήσει, σαν ξεροκέφαλο παιδί, ενώ χρειαζόμαστε μειώσεις επιτοκίων και χαλάρωση για να ανταπεξέλθουμε σε αυτά που κάνουν εναντίον μας οι άλλες χώρες. Τα έκανε μούσκεμα», πρόσθεσε.

....Think of what it could have been if the Fed had gotten it right. Thousands of points higher on the Dow, and GDP in the 4’s or even 5’s. Now they stick, like a stubborn child, when we need rates cuts, & easing, to make up for what other countries are doing against us. Blew it!