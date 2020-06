Τραμπ: Η κυβέρνηση θα επενδύσει περισσότερο στην εκπαίδευση των αστυνομικών - Αντιπαράθεση με τις αρχές του Σιάτλ για την «αυτόνομη ζώνη» στην πόλη

Στο μεταξύ, αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στο Twitter μεταξύ αξιωματούχων του Σιάτλ και του Τραμπ, ο οποίος τους κατηγορεί ότι εγκατέλειψαν την πόλη “σε φριχτούς αναρχικούς” και “εσωτερικούς τρομοκράτες”, καθώς διαδηλωτές κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού έχουν καταλάβει μία συνοικία.

Διαδηλωτές έχουν δημιουργήσει μια “αυτόνομη ζώνη” από τη Δευτέρα γύρω από το αστυνομικό τμήμα της συνοικίας Κάπιτολ Χιλ, το οποίο οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν έπειτα από ημέρες διαδηλώσεων μετά τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη προσαγωγή του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολις που έχει προκαλέσει κύμα έντονων διαμαρτυριών σε όλες τις ΗΠΑ.

Την Κυριακή ένας άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του σε ένα πλήθος διαδηλωτών στη συνοικία αυτή. Στη συνέχεια πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν διαδηλωτή ο οποίος του ζήτησε τον λόγο. Ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί. Μία ημέρα αργότερα περίπου 500 διαδηλωτές κατέλαβαν την περιοχή

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube η διοικητής του αστυνομικού τμήματος Κάρμεν Μπεστ δηλώνει ότι δεν ήταν δική της η απόφαση να το εγκαταλείψουν.

“Ανακαταλάβετε την πόλη μας ΤΩΡΑ. Αν δεν το κάνετε εσείς, θα το κάνω εγώ”, έγραψε στο Twitter την Τετάρτη ο Τραμπ απευθυνόμενος στον κυβερνήτη της πολιτείας Ουάσινγκτον Τζέι Ίνλι και τη δήμαρχο του Σιάτλ Τζένι Ντέρκαν.

