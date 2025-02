Τραμπ και Ζελένσκι μίλησαν επί μία ώρα για τον πόλεμο στην Ουκρανία

«Μιλήσαμε επί μακρόν για τις ευκαιρίες επίτευξης ειρήνης, συζητήσαμε την ετοιμότητά μας να συνεργαστούμε σε επίπεδο ομάδων (εργασίας) και τις τεχνολογικές δυνατότητες της Ουκρανίας» συμπεριλαμβανομένων των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλων προηγμένων τεχνολογιών, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Ζελένσκι.

I had a meaningful conversation with @POTUS . We long talked about opportunities to achieve peace, discussed our readiness to work together at the team level, and Ukraine’s technological capabilities—including drones and other advanced industries. I am grateful to President Trump… pic.twitter.com/2SIOTX3jEp

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε «ουσιαστική» τη συνομιλία, διευκρινίζοντας ότι συζητήθηκε η προετοιμασία ενός εγγράφου σχετικού με την συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της ασφάλειας και της οικονομίας.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ μοιράστηκε μαζί του «λεπτομέρειες από τη συζήτησή του με τον Πούτιν» και «συμφώνησαν να διατηρήσουν τις επαφές και να σχεδιάσουν μελλοντικές συναντήσεις».

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι συζήτησαν και τις επαφές που είχε σήμερα στο Κίεβο με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, οι οποίες επικεντρώθηκαν σε μια ενδεχόμενη συμφωνία για τα ορυκτά της Ουκρανίας.

I had a meeting with @SecScottBessent—his first international visit, which was to Ukraine. We value our partnership with the United States, are grateful for the support in defending our independence, and strive to expand our joint capabilities—especially in security.

