Τραμπ: «Κανένας επιζών από την αεροπορική τραγωδία στην Ουάσινγκτον» - ΒΙΝΤΕΟ

Ήδη από το μεσημέρι ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, Τζον Ντόνελι είχε δηλώσει πως δεν υπάρχουν επιζώντες από την αεροπορική τραγωδία.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως διόρισε τον Κρις Ρόσελο προσωρινό διοικητή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Είπε επίσης ότι οι αμερικανικές αρχές έχουν «ισχυρές απόψεις» για το τι προκάλεσε τη θανατηφόρα σύγκρουση των αεροσκαφών.

«Δεν γνωρίζουμε τι οδήγησε σε αυτή τη σύγκρουση, αλλά έχουμε μερικές πολύ ισχυρές απόψεις και ιδέες», δήλωσε.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Το στρατιωτικό ελικόπτερο και το επιβατικό αεροπλάνο που συγκρούσθηκαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ (τοπική ώρα, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) κοντά στην Ουάσινγκτον έπεσαν μέσα στον ποταμό Πότομακ, εξήγησε σήμερα η δήμαρχος της πόλης Μιούριελ Μπάουζερ.

«Τα δύο αεροσκάφη βρίσκονται μέσα στο νερό», δήλωσε η δήμαρχος κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων που οργανώθηκε στο αεροδρόμιο Ρόναλντ-Ρίγκαν, κοντά στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα των ΗΠΑ, όπου το επιβατικό αεροπλάνο με 64 επιβαίνοντες ετοιμαζόταν να προσγειωθεί, όταν συνέβη η σύγκρουση. Το ελικόπτερο, στο οποίο επέβαιναν τρεις στρατιωτικοί, πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση.

«Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες για τις ομάδες έρευνας και διάσωσης», τόνισε νωρίτερα από την πλευρά του ο Τζον Ντόνελι, ο αρχηγός της πυροσβεστικής της Ουάσιγκτον, αναφερόμενος στο «κρύο», τον «δυνατό άνεμο» και στον «πάγο» στον Ποτόμακ.

Συγκλονίζουν τα βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης:

My god this video is terrifying. This is a look at the plane crash just minutes ago at the Reagan National Airport. Plane apparently crashed into the Potomac River.

pic.twitter.com/2uYH4vw3Cy