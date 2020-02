Τραμπ κατά πάντων: Ο σοσιαλισμός καταστρέφει τα έθνη - Η τυραννία Μαδούρο θα τερματιστεί

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-dpa

Στάθηκε ακόμη στην ομιλία του στο ότι απαίτησε από τα κράτη μέλη του NATO να αυξήσουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες και ισχυρίστηκε πως αυτές σημείωσαν άνοδο 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το συγκεκριμένο ποσό πάντως είναι ο στόχος στον οποίο ελπίζει να φθάσουν οι αθροιστικές στρατιωτικές δαπάνες του το NATO το 2024. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος άρχισε την ομιλία του διαβεβαιώνοντας πως «πριν από μόλις τρία χρόνια, αρχίσαμε τη μεγάλη επιστροφή της Αμερικής», δίνοντας τον τόνο. «Οι εχθροί της Αμερικής το έχουν βάλει στα πόδια (...) Οι τύχες της Αμερικής ανυψώνονται. Τα χρόνια της οικονομικής παρακμής τέλειωσαν», υποστήριξε. Εννέα μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ακόμη πως «αντίθετα» με τους προκατόχους του, αυτός «τηρεί» τις υποσχέσεις του.

«Αντίθετα με τόσους άλλους πριν από μένα, εγώ τηρώ τις υποσχέσεις μου», είπε ο Τραμπ, επευφημούμενος ηχηρά από τους Ρεπουμπλικάνους, ενώ τα στελέχη της αντιπολίτευσης, των Δημοκρατικών - τον παρέπεμψαν σε δίκη στη Γερουσία, που εκτιμάται ότι πιθανόν θα τερματιστεί σήμερα Τετάρτη -παρέμειναν απαθή. Οι Δημοκρατικοί εισαγγελείς στη δίκη ήταν καθισμένοι μαζί στην αίθουσα. Πριν καν αρχίσει η ομιλία, ο διχασμός στην πολιτική τάξη των ΗΠΑ ήταν οφθαλμοφανής. Ο Τραμπ απέφυγε επιδεικτικά να σφίξει το προτεταμένο χέρι της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, της Νάνσι Πελόσι, όταν της έδωσε το αντίγραφο της ομιλίας του. Η Πελόσι φάνηκε μάλλον να εκπλήσσεται.

"The state of our union is stronger than ever before."

