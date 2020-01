Τραμπ κατά Σουλεϊμανί: Πολλοί νέοι και νέες δεν έχουν πόδια, ούτε χέρια, εξαιτίας αυτού του σκύλας γιου - Επρεπε να είχε εξοντωθεί πριν από 20 χρόνια

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa

«Μεγάλος αριθμός ανθρώπων δεν έχει πόδια, ούτε χέρια, εξαιτίας αυτού του σκύλας γιου», πέταξε ο ένοικος του Λευκού Οίκου και πρόσθεσε «έπρεπε να είχε εξοντωθεί πριν από είκοσι χρόνια».

Ο Τραμπ συνεχίζει να υπερασπίζεται την απόφασή του να διατάξει αεροπορικό πλήγμα για την εξόντωση του ανώτατου αξιωματικού των ιρανικών ένοπλων δυνάμεων, ενώ πολλοί τον επικρίνουν και αμφισβητούν το ότι επαπειλείτο «άμεσα επικείμενη» επίθεση με εγκέφαλο τον υποστράτηγο, ο οποίος πήγε στη Βαγδάτη με εμπορική πτήση για συνομιλίες.

President #Trump: “Soleimani was the king of roadside bombs. Great percentages of people don’t have legs and arms right now because of this son of a bitch. He should’ve been killed 20 years ago.” #2020Election#DemDebate#CNNDebate#DemocraticDebate

