Τραμπ κατά του Βρετανού πρέσβη μετά τις διαρροές - Χαρακτήρισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ «ανασφαλή» και «απρόβλεπτο»

«Ο πρεσβευτής δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορώ να σας το πω αυτό. Δεν είμαστε πολύ μεγάλοι οπαδοί αυτού του ανθρώπου», πέταξε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. Πρόσθεσε ότι ξέρει πράγματα για τον σερ Ντάροκ, αλλά απαξιεί να τα θίξει.

Trump has trashed the British Ambassador to the US Sir Kim Darroch (while standing right next to a helicopter engine). pic.twitter.com/qzGS1bQEBC