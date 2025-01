Τραμπ: Κατηγορεί τα... προγράμματα ποικιλομορφίας για το αεροπορικό δυστύχημα

«Δυστυχώς, δεν υπάρχουν επιζώντες», είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, αφού τήρησε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα.

Εξήντα τέσσερις άνθρωποι επέβαιναν στο αεροσκάφος που συγκρούστηκε με ένα στρατιωτικό ελικόπτερο, με τριμελές πλήρωμα, αργά το βράδυ της Τετάρτης, τοπική ώρα, πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ.

«Ήταν μια σκοτεινή και φρικτή νύχτα στην πρωτεύουσα και την ιστορία της χώρας μας», σημείωσε αρχικά ο Τραμπ, υποσχόμενος ότι θα διεξαχθεί έρευνα σε βάθος για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Στη συνέχεια ωστόσο, εξαπέλυσε πυρά στους πρώην προέδρους Τζο Μπάιντεν και Μπαράκ Ομπάμα οι οποίοι, όπως υποστηρίζει, περιόρισαν τις απαιτήσεις όσον αφορά την αεροπορική ασφάλεια. «Εγώ έδωσα προτεραιότητα στην ασφάλεια. Ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν και οι Δημοκρατικοί έδωσαν προτεραιότητα στην πολιτική», είπε, αναφερόμενος στα προγράμματα που προωθούν την ποικιλομορφία στους κόλπους της κυβέρνησης και, πιο συγκεκριμένα, στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

«Έδωσαν ακόμη και οδηγία: ‘Υπερβολικά λευκή’. Όμως, εμείς θέλουμε ικανούς ανθρώπους», είπε.

Όταν ρωτήθηκε κατ’ επανάληψη αν κατηγορεί τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και τα προγράμματα προώθησης της ποικιλομορφίας για να δικαιολογήσει την καταστροφή, παραδέχτηκε ότι «δεν γνωρίζει» ακόμη ποιος φταίει αλλά πρόσθεσε πως «θα μπορούσε να είναι έτσι».

Ταυτόχρονα, σχολίασε ότι το στρατιωτικό ελικόπτερο ακολουθούσε μια «απίστευτα κακή» πορεία.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Το στρατιωτικό ελικόπτερο και το επιβατικό αεροπλάνο που συγκρούσθηκαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ (τοπική ώρα, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) κοντά στην Ουάσινγκτον έπεσαν μέσα στον ποταμό Πότομακ, εξήγησε σήμερα η δήμαρχος της πόλης Μιούριελ Μπάουζερ.

«Τα δύο αεροσκάφη βρίσκονται μέσα στο νερό», δήλωσε η δήμαρχος κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων που οργανώθηκε στο αεροδρόμιο Ρόναλντ-Ρίγκαν, κοντά στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα των ΗΠΑ, όπου το επιβατικό αεροπλάνο με 64 επιβαίνοντες ετοιμαζόταν να προσγειωθεί, όταν συνέβη η σύγκρουση. Το ελικόπτερο, στο οποίο επέβαιναν τρεις στρατιωτικοί, πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση.

«Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες για τις ομάδες έρευνας και διάσωσης», τόνισε νωρίτερα από την πλευρά του ο Τζον Ντόνελι, ο αρχηγός της πυροσβεστικής της Ουάσιγκτον, αναφερόμενος στο «κρύο», τον «δυνατό άνεμο» και στον «πάγο» στον Ποτόμακ.

Συγκλονίζουν τα βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης:

My god this video is terrifying. This is a look at the plane crash just minutes ago at the Reagan National Airport. Plane apparently crashed into the Potomac River.

pic.twitter.com/2uYH4vw3Cy