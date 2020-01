Τραμπ: Λύση δύο κρατών, αναγνωρίζουμε τους ισραηλινούς εποικισμούς, αποστρατικοποιημένη η Παλαιστίνη - Ο χάρτης

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως ανέφερε, το Ισραήλ «θα εφαρμόσει τους νόμους του στην κοιλάδα του Ιορδάνη» και σε όλους τους άλλους εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αναγνωρίσουν ως μέρος του Ισραήλ, υποδηλώνοντας την προσάρτηση των εδαφών.

Με βάση το σχέδιο Τραμπ, οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες δεν θα έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν στο Ισραήλ, διευκρίνισε.

«Το σχέδιό σας προσφέρει στους Παλαιστίνιους ένα μονοπάτι προς ένα κατάλληλο κράτος», είπε ο Νετανιάχου στον Τραμπ, προσθέτοντας πως «ίσως τους πάρει πολύ χρόνο για να φτάσουν στην αρχή αυτού του μονοπατιού».

'Εθεσε ως όρο για διαπραγματεύσεις με τους Παλαιστίνιους, να αναγνωρίσουν το Ισραήλ ένα «Εβραϊκό κράτος», σημειώνοντας πως το Ισραήλ θα διατηρήσει το στάτους κβο σε περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στο σχέδιο Τραμπ.

Λίγο αργότερα ο ντόναλντ Τραμπ ανέβασε στο twitter έναν χάρτη τον οποίο συνόδευσε με τη φράση: «Κάπως έτσι μπορεί να είναι ένα μελλοντικό κράτος της Παλαιστίνης»

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL